Байлсма: ОИ — главная хоккейная сцена, но по её поводу у меня смешанные эмоции

Главный тренер «Баффало Сэйбрз»поделился мыслями об олимпийском турнире.«Олимпиада — главная хоккейная сцена, там играют величайшие хоккеисты. Но по поводу её влияния на сезон НХЛ у меня смешанные эмоции. Например, у меня смешанные эмоции по поводу перерыва, или травмы, полученной Таваресом на Олимпиаде.Но мне нравится то, что лучшие хоккеисты мира сыграют на главной сцене. Это лучший турнир. Он проводится раз в четыре года. Я бы хотел, чтобы все смогли поехать и сыграть на величайшем турнире из всех, что у нас есть», – цитирует Байлсму ESPN.