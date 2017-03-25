Болельщики СКА и «Локомотива» провели товарищеский матч в «Хоккейном городе»

В многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город» при поддержке хоккейного клуба СКА прошёл товарищеский футбольный матч между командами болельщиков СКА и «Локомотива», информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.«Армейцам» удалось взять реванш за поражение в аналогичной встрече в Ярославле – болельщики СКА победили со счётом 12:8.Вечером участники этой игры посетят вторую встречу финала Западной конференции между СКА и «Локомотивом», которая пройдёт в Ледовом дворце в 17:00. На данный момент СКА ведёт в серии со счётом 1:0.