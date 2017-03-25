Вратарь системы «Эдмонтона» Густавссон забросил шайбу в матче АХЛ

Голкипер «Бэйкерсфилд Кондорс», фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз»,забросил шайбу в матче с «Сан-Диего Даллс» (5:1) информирует официальный «твиттер» АХЛ. Он стал всего 12-м вратарём в истории лиги, отметившимся заброшенной шайбой.Шведский вратарь забил гол в пустые ворота соперников, когда тем пришлось выпустить шестого полевого игрока.Посмотретьможно в официальном «твиттере» Американской хоккейной лиги.