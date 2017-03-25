СКА — «Локомотив»: Козун выйдет в составе гостей на 2-й матч финала Запада

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на второй матч финала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — 17:00 мск.
В состав СКА вернулся Александр Хохлачёв, заменивший Виктора Тихонова, а Роман Рукавишников заменил Егора Яковлева. В состав вернулся «Локомотива» Брэндон Козун, получивший травму 18 марта в последней игре серии второго раунда против московского ЦСКА. Счёт в серии 1-0 в пользу «армейцев».
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Рукавишников-Белов, Ковальчук-Коскиранта-Кетов;
Хафизуллин- Херсли, Гусев-Шипачёв-Дадонов;
Зубарев-Зуб, Широков-Прохоркин-Плотников;
Рыков, Хохлачёв -Каблуков-Барабанов.
«Локомотив»:
Судницин (Красоткин);
Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Кадейкин — Апальков —Мосалёв;
Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин, Галимов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча СКА — «Локомотив»