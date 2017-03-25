СКА — «Локомотив»: Козун выйдет в составе гостей на 2-й матч финала Запада

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на второй матч финала в Западной конференции, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — 17:00 мск.В состав СКА вернулся Александр Хохлачёв, заменивший Виктора Тихонова, а Роман Рукавишников заменил Егора Яковлева. В состав вернулся «Локомотива» Брэндон Козун, получивший травму 18 марта в последней игре серии второго раунда против московского ЦСКА. Счёт в серии 1-0 в пользу «армейцев».СКА:Коскинен (Шестёркин);Рукавишников-Белов, Ковальчук-Коскиранта-Кетов;Хафизуллин- Херсли, Гусев-Шипачёв-Дадонов;Зубарев-Зуб, Широков-Прохоркин-Плотников;Рыков, Хохлачёв -Каблуков-Барабанов.«Локомотив»:Судницин (Красоткин);Кронвалл — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;Любушкин — Гавриков, Коршков — Красковский — Полунин;Пашнин — Рафиков, Кадейкин — Апальков —Мосалёв;Коледов, Лугин — Локтионов — Аверин, Галимов.«Чемпионат» проведётматча СКА — «Локомотив»