Президент «Колорадо»: игры НХЛ в Швеции должны стать нашей визитной карточкой

Президент «Колорадо Эвеланш»прокомментировал матчи НХЛ в Европе, которые будут сыграны в следующем году.«Мы очень взволнованы и горды представившейся возможностью сыграть матчи регулярного чемпионата следующего сезона в Швеции. Эта страна и город Стокгольм обладают богатой хоккейной историей, и мы с нетерпением ждём возможности сыграть перед их замечательными болельщиками и стать визитной карточкой НХЛ за океаном. Хоккей — по-настоящему всемирный спорт, и состав „Эвеланш“ включает в себя игроков не только из Соединенных Штатов и Канады, но и из Швеции, Финляндии, России и Швейцарии. И нам приятно, что наши болельщики со всей Европы, и особенно из Швеции, смогут получить удовольствие от этой серии», — цитирует Кронке официальный сайт лиги.