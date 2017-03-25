Ламорелло: «Торонто» не хочет торопиться, нужно заложить серьёзный фундамент

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс»рассказал, как проходит перестройка канадского клуба.«В прошлом году мы просмотрели 47 человек, чтобы понять, кто сможет стать частью нашей программы. Мы хотели заложить фундамент команды, который обеспечил бы успех на протяжении длительного периода времени. Мы не будем торопиться. Мы никому не позволим мешать нам, не будем привлекать прессу, болельщиков. Мы хотим делать то, что считаем правильным исходя из нашего опыта», — приводит слова Ламорелло официальный сайт НХЛ.