Нападающий «Далласа» Шарп выбыл до конца сезона, ему предстоит операция

Нападающий «Даллас Старз»выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на бедре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.35-летний Шарп уже некоторое время играл с травмой и страдал от болезненных ощущений. В текущем сезоне он провёл 48 матчей, в которых набрал 18 (8+10) результативных баллов. В течение регулярного чемпионата форвард дважды выбывал из строя из-за сотрясений мозга, пропустив в общей сложности 26 игр.В сезоне-2016/17 Шарп стал номинантом от «Далласа» на «Мастертон Трофи» — приз игроку НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.