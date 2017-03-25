Вратарь «Бостона» Раск травмирован, с «Айлендерс» сыграет Худобин

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск получил травму нижней части тела и пропустит несколько дней. Об этом сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Брюс Кэссиди.
Он не поехал с командой на выезд в Нью-Йорк, где «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Место в воротах займёт Антон Худобин. На последней тренировке команды Раск пожаловался на дискомфорт в нижней части тела.
«Он должен вернуться в состав со дня на день. В понедельник мы оценим его самочувствие», — цитирует Кэссиди Boston Globe.