Торнтон: я по-прежнему голоден до хоккея и хочу поднять над головой Кубок Стэнли

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс»рассказал, почему до сих пор любит хоккей, а также отметил, что хотел бы завоевать Кубок Стэнли.«Я люблю хоккей, я болен им. Мне нравится всё, что с ним связано. Соревнование, тренировки. Мне нравится всё, что хоккей вытаскивает из каждого.В июле мне исполнится 38. Я болен хоккеем с тех пор, как себя помню. Летом я каждый день играл на асфальте со своими братьями и сёстрами. А зимой мы играли в коробке у себя во дворе. Я болен этим спортом уже 35 лет, так что меня не удивляет, что я по-прежнему люблю его. Хоккей — моя профессия, и он делает меня счастливым. Нет ничего лучше, чем играть в хоккей, быть частью этого братства и соревноваться с другими каждый день.Кубок Стэнли — то, ради чего мы играем, именно поэтому я по-прежнему голоден. Мы ещё не стали чемпионами. В прошлом году мы были очень близки к этому, это и есть движущая сила всех игроков. Желание взять в руки кубок и поднять его», — цитирует Торнтона ESPN.