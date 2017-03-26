Кречин: Кинэн хочет видеть в тренерском штабе «Куньлуня» Занатту и Кравчука

Генеральный менеджер «Куньлунь Ред Стар»рассказал о первых днях работы нового главного тренера китайского клуба, а также сообщил, кого тот планирует пригласить в свой тренерский штаб.«Знакомство с командой – это, наверное, самая малая часть того, чем занимается Кинэн в эти дни. Он постоянно встречается с руководством, обсуждая самые разные вопросы: инфраструктура, база, арена, тренировочные условия, условия проживания, перелёты – всё это здесь имеет свою специфику, и нужно время, чтобы в неё вникнуть.Возможно, кое-что и изменить, чтобы это выглядело и работало так, как он привык. Так что практически целый день, с раннего утра до позднего вечера, Майк проводит в офисе, совещаясь с представителями разных служб и подразделений клуба.Помощниками он хочет видеть Айвана Занатту, хорошо знакомого российским болельщикам по работе в КХЛ, и Игоря Кравчука, известного в прошлом хоккеиста, олимпийского чемпиона, в своё время игравшего у Кинэна. Сейчас договаривается с ними», — цитирует Кречина «Спорт-экспресс».