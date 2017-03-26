«Каролина» заключила контракт с нападающим Куокканеном

«Каролина Харрикейнз» заключила трёхлетний контракт новичка с нападающим, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение начнёт действовать с сезона-2017/18.18-летний финский форвард в этом сезоне выступал в OHL за «Лондон Найтс», провёл 60 матчей, в которых набрал 62 (26+36) очков и заработал показатель полезности "+23". «Каролина» задрафтовала его в 2016 году во втором раунде под общим 43-м номером. На международном уровне Куокканен в составе сборной Финляндии завоевал золото юниорского чемпионата мира (2016), а также принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2017 года.