«Баффало» оказался сильнее «Торонто», Куликов отметился голом и передачей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2.В первом периоде команды обменялись голами Райана О'Райлли и Коннора Брауна, после чего Эвандер Кейн выел хозяев вперёд.Остон Мэттьюс вскоре после перерыва восстановил равновесие, но большего канадскому клубу добиться не удалось.Джек Айкел с передачисделал счёт 3:2 в пользу «Сэйбрз» вскоре после чего Куликов упрочил лидерство своей команды. Окончательный счёт на 34-й минуте установил Айкел, оформивший дубль.