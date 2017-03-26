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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Баффало» оказался сильнее «Торонто», Куликов отметился голом и передачей

26 марта 2017, воскресенье. 05:39. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду выиграл у «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2.

В первом периоде команды обменялись голами Райана О'Райлли и Коннора Брауна, после чего Эвандер Кейн выел хозяев вперёд.

Остон Мэттьюс вскоре после перерыва восстановил равновесие, но большего канадскому клубу добиться не удалось.

Джек Айкел с передачи Дмитрия Куликова сделал счёт 3:2 в пользу «Сэйбрз» вскоре после чего Куликов упрочил лидерство своей команды. Окончательный счёт на 34-й минуте установил Айкел, оформивший дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
5 : 2 2:1, 3:1, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – О'Райлли (Эннис, Окпосо) – 07:05 (5x5), 1:1 – Браун – 09:30 (5x5), 2:1 – Кейн (Богосян, О'Райлли) – 09:45 (5x5), 2:2 – Мэттьюс (Ханвик, Нюландер) – 22:22 (5x5), 3:2 – Айкел (Куликов, Окпосо) – 22:47 (5x4), 4:2 – Куликов (Эннис, Айкел) – 25:59 (5x4), 5:2 – Айкел (Райнхарт, Фолк) – 33:12 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Торонто Мэйпл Лифс Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
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