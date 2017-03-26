«Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Нил и Сиссонс забросили по две шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду выиграл у «Сан=Хосе Шаркс» со счётом 7:2.В первом периоде ворота гостей поразили Колтон Сиссонс и Коди Маклеод. На 25-й минуте Патрик Марло сократил отставание «Шаркс», на что точными бросками ответили Джеймс Нил и Пи Кей Суббэн.Джастин Браун на 37-й минуте сделал счёт 2:4, но большего добиться «Сан-Хосе» не удалось. В дальнейшем Нил и Сиссонс оформили дубли, а итоговый результат установил Виктор Арвидссон.Это поражение стало для «Шаркс» шестым подряд.