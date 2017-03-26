Овечкин: приятно стать частью истории, но сейчас мы фокусируемся на другом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победный матч с «Аризоной Койотс» (4:1), в котором он забил свой 30-й гол в сезоне. Россиянин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто неизменно выбивал голевую «тридцатку» на протяжении первых 12 лет своей карьеры.«Атмосфера на стадионе была очень комфортная – всегда здорово выйти на лёд перед друзьями и семьёй. Приятно играть дома и получить победу. Мы очень неплохо действовали в первом и втором периодах, но у «койотов» есть очень талантливые парни, которые сумели доставить нам неприятности.30 голов за сезон – это хорошая отметка, здорово стать частью истории. Но я надеюсь, что большая часть истории ещё впереди, сейчас мы фокусируемся на других вещах. У меня бывают то удачные отрезки, то не очень, и нынешний сезон получился очень разным. Голевой дубль Винника – это здорово для него и для нас. Он поменял свои клюшки, стал больше работать над броском на тренировках, и это даёт свои плоды», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.