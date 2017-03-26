«Вашингтон» побил рекорд клуба по количеству побед дома

«Вашингтон Кэпиталз» победил на своём льду «Аризону Койотс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Кэпиталз» выиграли свой 31-й домашний матч в сезоне (больше всех в текущем сезоне), улучшив рекорд клуба, который был установлен в чемпионате НХЛ-1985/86 и повторен в сезоне-2009/10. После 74 матчей «Вашингтон» со 106 очками продолжает возглавлять таблицу Столичного дивизиона, опережая «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс» на три очка.