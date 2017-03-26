Куликов провёл свой 500-й матч в НХЛ и прервал 16-матчевую серию без очков

Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2) сделал голевую передачу и забросил шайбу, реализовав большинство.
Российский хоккеист прервал 16-матчевую безрезультативную серию, отличившись в 500-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 142 (30+112) очка. В 40 матчах текущего сезона на счету Куликова 4 (2+2) очка.
Видео результативных действий Куликова доступны на официальном сайте НХЛ:
https://www.nhl.com/video/t-283439696/c-50808303
https://www.nhl.com/video/kulikovs-one-time-ppg/t-283439696/c-50809103