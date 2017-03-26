Светлов: «Локомотиву» надо возвращать спортивную наглость, держать ритм 60 минут

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренер Сергей Светлов высказался о развитии событий в финалах конференций КХЛ. СКА ведёт в серии с «Локомотивом» 2-0, «Магнитка» ведёт в серии с «Ак Барсом» 1-0.
«Учитывая овертайм, пять периодов из семи Ярославль сыграл с фаворитом сезона на равных. «Локомотив» не уступил СКА конёк, подтвердил очень мощный потенциал команды. Ярославль в самом соку. Есть среднее звено — Аверин, Апальков, Локтионов, есть молодёжь во главе с Красковским, Коршковым и Полуниным, есть качественные легионеры. Команда созрела.
Почему результат отрицательный? Во-первых, СКА — самый сбалансированный по составу клуб Лиги. Во-вторых, Ярославль пока сам не может толком поверить в то, что готов играть с Санкт-Петербургом на равных и испытывает некоторые психологические проблемы, которые, может быть, уходят корнями в прошлый сезон, когда СКА легко прошёл «Локомотив». В-третьих, есть резервы во вратарской линии ярославцев — всё-таки Судницин пока не дотягивает до уровня Мурыгина и тем более Коскинена. Обычно об уровне голкипера судят по тем шайбам, которые он пропускает. Однако в случае с Коскиненом этот закон не работает. Он может пропустить от Кутейкина от красной линии, но при этом потащить такие шайбы, с которыми мало кто справится.
Ярославлю нужно поверить в то, что команда способна побеждать СКА. Надо возвращать ту спортивную наглость, с помощью которой был остановлен, видимо, более удобный по стилю ЦСКА. Ну и второй момент — скорость. «Локомотив» должен постараться выдерживать ритм все 60 минут.
Матч номер два на Востоке очень важен прежде всего для Казани. Отпускать противника в отрыв не рекомендуется. «Ак Барс» большое внимание уделяет первым двум тройкам соперника. Вязкий стиль приводит к удалениям. А в борьбе с Мозякиным и Ко удаление — это 25-30-процентный риск получить гол. В восточном финале многое зависит от судейской линии. Магнитогорский фаворит может стать своеобразной жертвой мягкого арбитража и окажется затянут в длинную серию, в которой шансы команд будут равны», — цитирует Светлова Russia-Hockey.