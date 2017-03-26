Бобровский — первая звезда дня в НХЛ, Марков – третья

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Оттава Сенаторз» (3:1)
Второй звездой признан форвард «Флорида Пантерз» Джонатан Маршессо, оформивший хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:0)
Первой звездой стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сыгравший на ноль в седьмой раз в сезоне матче с «Филадельфия Флайерз» (1:0) и одержавший свою 40-ю победу в сезоне.