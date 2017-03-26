Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дебур: «Сан-Хосе» проходит через тяжёлый отрезок и пытается перестроиться

26 марта 2017, воскресенье. 11:20. Хоккей
Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало для действующего победителя Западной конференции НХЛ шестым подряд.

«Мы пропускаем много голов. Здесь сложилось много факторов. Очевидно, что сейчас мы играем недостаточно хорошо для того, чтобы выигрывать. Это нужно понять. Я знаю свою команду. Во всех прошлых моих командах случались тяжёлые отрезки по ходу сезона. Сейчас мы проходим через это и пытаемся перестроиться», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Сан-Хосе Шаркс
Новости. Хоккей
26 марта 2017, воскресенье
12:35 Дубински: «Коламбус» не может вечно полагаться на Бобровского
12:18 Айкел: знаем, каким игроком Куликов может быть, как он способен играть
12:08 Торторелла: Бобровский уверен в себе и отлично подготовлен
12:04 «Югра» отметила десятилетие клуба праздником хоккея и гала-матчем
11:45 Куликов: здорово забивать и набирать очки
11:36 Марков: «Монреаль» знал, что игра с «Оттавой» будет жёсткой
11:35 Шарп: сложно принять решение закончить сезон, чтобы привести себя в порядок
11:29 Кенневилль: удаление Крюгера — момент, который изменил ход матча с «Флоридой»
11:22 Форвард «Сан-Хосе» Кутюр был госпитализирован после попадания шайбы в лицо
11:20 Дебур: «Сан-Хосе» проходит через тяжёлый отрезок и пытается перестроиться
11:18 Черри: Кросби не рубил Мето клюшкой, он просто задел его по руке
10:59 Ворачек: Бобровский – лучший вратарь НХЛ
10:39 Будро: это было позорно, лично мне было стыдно
10:37 Бобровский — первая звезда дня в НХЛ, Марков – третья
10:09 «Миннесота» в 5-й раз подряд вышла в плей-офф и 8-й раз в истории клуба
10:08 Худобин одержал пятую победу подряд, выходя на лёд стартовым вратарём
10:07 Светлов: «Локомотиву» надо возвращать спортивную наглость, держать ритм 60 минут
10:00 Шарп, Грайсс, Литтл и Энди Грин номинированы на «Билл Мастертон Трофи»
09:53 Лебрюн: можно считать, что Бобровский уже завоевал свою вторую «Везину»
09:30 Мэттьюс повторил рекорд для новичков «Торонто» по голам за сезон
09:28 Вратарь «Торонто» Андерсен получил травму, о которой сообщил врач соперников
09:21 Бобровский: невозможно добыть «сухарь» без партнёров по команде
09:15 Куликов провёл свой 500-й матч в НХЛ и прервал 16-матчевую серию без очков
09:00 «Рейнджерс» увёз победу из Лос-Анджелеса, Раанта оформил шат-аут
09:00 Бобровский – 1-й кипер «Коламбуса» и 4-й россиянин в НХЛ с 40 победами за сезон
09:00 «Вашингтон» побил рекорд клуба по количеству побед дома
08:43 Овечкин: приятно стать частью истории, но сейчас мы фокусируемся на другом
08:30 Овечкин – 3-й хоккеист в истории НХЛ, забивший по 30 голов в 12 первых сезонах
07:41 «Эдмонтон» нанёс «Колорадо» пятое поражение подряд
06:59 «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе», Нил и Сиссонс забросили по две шайбы
05:39 «Баффало» оказался сильнее «Торонто», Куликов отметился голом и передачей
05:02 Гол Барбашёва с передачи Якупова не спас «Сент-Луис» от поражения «Калгари» в ОТ
04:52 Два гола и передача Маркова помогли «Монреалю» обыграть «Оттаву»
04:46 «Флорида» отправила семь шайб в ворота «Чикаго», Маршессо оформил хет-трик
04:41 Дубль Райли Нэша в матче с «Айлендерс» помог «Бостону» прервать череду поражений
04:38 «Каролина» победила «Нью-Джерси», Ахо оформил дубль
04:34 Гол Овечкина и передача Орлова помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
00:56 «Каролина» заключила контракт с нападающим Куокканеном
00:29 Кречин: Кинэн хочет видеть в тренерском штабе «Куньлуня» Занатту и Кравчука
00:26 Торнтон: я по-прежнему голоден до хоккея и хочу поднять над головой Кубок Стэнли
25 марта 2017, суббота
23:43 Дубль Буше помог «Ванкуверу» одержать победу над «Миннесотой»
23:39 «Сухарь» Бобровского помог «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»
23:21 «Калгари» подписал двухлетний контракт с защитником Хейли
22:53 Роу: я виноват, что вернул Экблада в состав так быстро после сотрясения
22:15 Вратарь «Бостона» Раск травмирован, с «Айлендерс» сыграет Худобин
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером ЦСКА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+