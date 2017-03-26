Дебур: «Сан-Хосе» проходит через тяжёлый отрезок и пытается перестроиться

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (2:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало для действующего победителя Западной конференции НХЛ шестым подряд.«Мы пропускаем много голов. Здесь сложилось много факторов. Очевидно, что сейчас мы играем недостаточно хорошо для того, чтобы выигрывать. Это нужно понять. Я знаю свою команду. Во всех прошлых моих командах случались тяжёлые отрезки по ходу сезона. Сейчас мы проходим через это и пытаемся перестроиться», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.