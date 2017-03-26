Кенневилль: удаление Крюгера — момент, который изменил ход матча с «Флоридой»

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал разгромное поражение от «Флорида Пантерз» (0:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Игры бывают разными. Это была ужасная, просто ужасная игра. Хотя в первые 30 минут казалось, что мы движемся по верному пути. Не знаю, что случилось потом, самоуспокоенность или что-то ещё, но итог получился далёким от идеала.Удаление Крюгера стало тем моментом, которое изменило ход этого матча. Было это разочарование или мы просто опустили руки, но после этого в нашей игре уже не было позитива», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.