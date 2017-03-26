Роу: это моя вина, что выпустил Экблада

Генеральный менеджер и главный тренер «Флорида Пантерз»прокомментировал тот факт, что выпустил Аарона Экблада на лёд в матче с «Каролина Харрикейнз». После этого защитник, только что восстановившийся после сотрясения, пожаловался на боли в шее и пропустил два следующих матча.«Не буду врать, сейчас я бы хотел, чтобы мы тогда его не выпустили. Это моя вина. Врачи дали ему добро, и он хотел играть, но у меня были некоторые сомнения. К сожалению, я оставил их при себе. Никто тут не виноват, кроме меня. У меня намного больше опыта таких ситуаций, чем у него. Я часто сталкивался с такими травмами. Обычно в таких ситуациях я даю ребятам лишних два-три дня, но тут не сделал этого», – сказал Роу.