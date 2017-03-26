Эксперт: нужно дисквалифицировать за нанесение травм, подобных полученной Мето

Эксперт Ник Кипреос порассуждал на тему травмы, нанесенной форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби защитнику «Оттава Сенаторз» Марку Мето.
«Кончик мизинца Мето был буквально оторван. Потребовалось 10 швов, чтобы пришить его. Хорошая новость хотя бы в том, что кроме кончика пальца ничего больше серьёзно не пострадало. Я имею в виду артерии, нервы.
НХЛ стоит изменит правила при таких ситуациях. Неважно, был ли замах, словно битой в бейсболе, или наоборот совсем небольшой, если в результате игрок получает травму, как Мето, есть перелом или вывих кисти, за такое нужно дисквалифицировать», – сказал Мето.