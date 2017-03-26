Смит: после гола Овечкина «Аризона» отлично стала действовать в меньшинстве

Вратарь «Аризона Койотс»высказался о голе Александра Овечкина в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4).«Думаю, все знают, что это его точка. Забавно, что шайба дошла до него, и никого рядом не было. После этого гола мы отлично стали действовать в меньшинстве. Во втором периоде мы отбились при четырехминутном штрафе, в третьем — при ещё одном большом. Наша бригада меньшинства была великолепна», — цитирует Смита официальный сайт НХЛ.