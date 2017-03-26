Генменеджер «Далласа»: пусть Шарпу сделают операцию, он сумеет восстановиться

Генеральный менеджер «Даллас Старз»поделился мнением о ситуации с нападающим Патриком Шарпом, который пропустит остаток сезона из-за операции.«Шарп через многое прошёл. У него были сложности в „Чикаго“, но были и приятные моменты, как и в нашей команде. Этот год получился для него очень тяжёлым, и он отдал всё, что мог.Пусть сделают операцию, пусть он восстановится. Он будет тренироваться, и мы посмотрим на него. Мы говорили с ним. Он хочет играть за „Даллас“. Он считает себя игроком „Старз“», — приводит слова Нилла официальный сайт лиги.