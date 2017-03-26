Хоккеисты «Ак Барса» Лукоянов и Голубев получили травмы в матче с «Магниткой»

Нападающие «Ак Барса»получили травмы во время второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина на Востоке с «Металлургом», — сообщает из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.Лукоянов получил травму в концовке первого периода после броска Сергея Мозякина от синей линии – шайба попала в кисть форварду гостей, на лёд он больше не выходил. Голубев травмировался во время драки с Яном Коваржем. В перерыве между вторым и третьим периодами Денис стоял в подтрибунном помещении в специальной лангетке.«Чемпионат» ведётматча «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс»