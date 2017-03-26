Тимкин: у «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился эмоциями после победы во втором матче серии с «Ак Барсом» (2:0).«Выиграли, боремся дальше. Очень тяжёлая игра, надо терпеть. Считаю, что сыграли хорошо, отработали в обороне. Данис Зарипов сам себя поздравил, и мы его поздравим. Получилось удачно, что забили первыми быструю шайбу. На тренировках отрабатываем добивание на пятаке. Соперник снова был хорошо готов, старался и лез на ворота. У «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться. Стараемся не давать добивать, ловим шайбы на себя», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.