Хабаров: после броска Охтамаа пошёл толкать нашего вратаря, не очень красиво

Защитник магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги победного матча в серии с казанским «Ак Барсом» (2:0).«Эпизод с моей потасовкой? После броска Охтамаа пошёл толкать нашего вратаря, не очень красиво. Я решил заступиться. Это плей-офф, во всех матчах будет такая игра. В принципе, матч был похож на прошлый. «Ак Барс» поактивнее сыграл, поменял тактику. Мы поработали, разобрали, и всё сложилось удачно. Данис Зарипов сам себя поздравил. В раздевалке были аплодисменты, овации. 22 года — хороший возраст», — передаёт слова Хабарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.