Охтамаа: у «Ак Барса» остаются шансы, наши мысли только о следующей игре

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги после поражения от магнитогорского «Металлурга» во втором матче серии (0:2).«У нас остаются шансы. Всегда мысли только о следующей игре. С Хабаровым у нас была обычная стычка, характерная для хоккея. Ничего особенного. У нас было много моментов, мы должны использовать их лучше, больше забивать. В следующих играх, надеюсь, будет получше. Конечно, мы обращаем внимание на Мозякина, так как он классный игрок, но у «Магнитки» все звенья хороши. Надо следить за всеми», — передаёт слова Охтамаа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.