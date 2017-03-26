Буше: «Монреаль» показал, что на данный момент сильнее

Главный тренер «Оттавы Сенаторз»поделился впечатлениями после поражения в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:3).«Наш подход не изменился. Он заключается в следующем: мы к каждой команде, к каждому сопернику готовимся отдельно. Мы сыграли много игр на этой неделе против одной команды, что случается редко. Но наша задача заключается в том, чтобы мы прогрессировали, росли как команда, учились выигрывать важные поединки. В течение сезона мы доказывали, что способны на это. А сейчас „Монреаль“ показал, что он сильнее», — приводит слова Буше официальный сайт лиги.