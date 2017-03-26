Кросби: мой фол на Мето? Хотелось бы, чтобы с такими нарушениями боролись

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал слова в свой адрес владельца «Оттавы», который подверг его критике после грубого фола на Марке Мето.«Оставлю тему с Мелником, он слишком любит слушать свои собственные высказывания.Мне бы очень хотелось увидеть, как Департамент по безопасности игроков решительно борется с подобными нарушениями. Это часто происходит, не хочется, чтобы хоккеисты подвергались такому риску.Очевидно, что эпизод с Мето – пример того, какое можно получить повреждение. Надеюсь, он скоро вернётся», – приводит слова Кросби TSN.