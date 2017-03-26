Б. Миронов: Гимаев помогал нам не только на льду, но и в неспортивной жизни

Известный защитникподелился воспоминаниями о тренерской работе«Однажды Гимаев повесил на штангу блинов на сто килограммов, и мы должны были с ней приседать. Помню, что поначалу ноша показалась мне неподъёмной, но потом притерпелся. Для Сергея Наильевича было важно, чтобы у нас были сильные ноги. Нам было лет по 16, и это правильный возраст для того, чтобы заложить силовой каркас.Он помогал нам не только на льду, но и в неспортивной жизни. Мы ведь учились в спортивном классе, он и в школу ходил, защищал нас от нападок учителей. Мы хулиганили и учились по-разному. Он не обязан был это делать, но он делал, потому что относился к нам как своим детям. Я ему за многое благодарен в своей хоккейной судьбе. Как и многие его воспитанники, я думаю», — цитирует Миронова официальный сайт лиги.