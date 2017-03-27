Маклеллан: соперник должен ломать голову, через кого пойдёт атака «Ойлерз»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением об игровой связке«Защитники соперников вынуждены ломать голову, как будет раскручиваться наша атака. Или она пойдёт через Макдэвида на бешеной скорости, или это будет изящный розыгрыш через Драйзайтля. Иногда мы застаём их врасплох.Я знаю, что парням нравится играть друг с другом. И я буду и дальше по возможности ставить их вместе. Но если не начнёт проседать остальная команда. То есть не в ущерб результату», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.