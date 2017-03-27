Е. Михайлов: Гимаев учил побеждать, воспитал в нас дух победителей

Тренер «Красной Армии»поделился воспоминаниями о тренировках под управлением«Главное, чему он нас научил, — побеждать, воспитал в нас дух победителей. Для него никакой результат, кроме победного, не существовал. Внушал нам, что мы защищаем честь легендарного ЦСКА, а потому обязаны отдаваться в каждой игре и всех побеждать в любой игре. Любой проигрыш был трагедией. Всегда радостный, на позитиве. Но в работе серьёзен и очень профессионален. Сергей Наильевич любил игровые тренировки, но на его сборах было много кроссов и тяжёлых упражнений», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.