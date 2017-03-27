Хэйли могут дисквалифицировать за удар Ернкрока по лицу

Нападающему «Сан-Хосе Шаркс»предстоит слушание по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (2:7). Канадский хоккеист может быть дисквалифицирован за драку с форвардом «Предаторз» Калле Ернкроком.В третьем периоде шведский игрок толкнул Хэйли на борт, в завязавшейся потасовке тот ударил Ернкрока, сбив с ног и разбив лицо в кровь. Судьи удалили Хэйли до конца матча, Ернкрок получил 2 минуты штрафа.