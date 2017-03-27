«Аризона» подписала контракт новичка с чемпионом МЧМ-2017 форвардом Келлером

«Аризона Койотс» подписал трёхлетний контракт новичка с форвардом Клейтоном Келлером, сообщает официальный сайт клуба. 18-летний американский игрок выбран клубом на драфте НХЛ-2016 под общим седьмым номером. В текущем сезоне он выступал в NCAA за команду Бостонского университета и набрал 45 (21+24) очков в 31 матче.В составе молодёжной сборной США Келлер выиграл МЧМ-2017. Тогда он набрал 11 (3+8) очков в 7 матчах и был включён в символическую сборную. Он присоединится к «Койотс» немедленно и закончит регулярный чемпионат в составе команды.