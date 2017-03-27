Обладателей Приза имени Леонида Киселёва от «Авангарда» объявят в апреле

Обладатели Приза имени Киселёва от «Авангарда» станут известны в апреле Фото: Пресс-служба «Авангарда»

В 2016 году «Авангард» учредил Приз лучшему хоккеисту сезона в составе первой, молодёжной и детско-юношеских команд клуба. Приз носит имя легендарного омского тренера Леонида Киселёва.Лучший игрок «Авангарда» и «Омских Ястребов» определится по итогам голосования болельщиков на официальных сайтах команд. Лучший игрок команды хоккейной школы «Авангард» по каждому возрасту, участвующему в общероссийских соревнованиях, определится тренерским советом школы на основании кандидатур, представленных тренерами команд.В составе «Авангарда» на Приз претендуют вратарь Доминик Фурх, защитники Эрик Густафссон, Егор Мартынов и Евгений Медведев, а также нападающие Николай Лемтюгов, Илья Михеев, Валентин Пьянов и Владимир Соботка.Вручение Приза имени Леонида Киселёва состоится в апреле на торжественной церемонии, посвящённой подведению итогов сезона 2016/17.