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175 лет назад 2016
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Обладателей Приза имени Леонида Киселёва от «Авангарда» объявят в апреле

27 марта 2017, понедельник. 09:24. Хоккей
В 2016 году «Авангард» учредил Приз лучшему хоккеисту сезона в составе первой, молодёжной и детско-юношеских команд клуба. Приз носит имя легендарного омского тренера Леонида Киселёва.

Лучший игрок «Авангарда» и «Омских Ястребов» определится по итогам голосования болельщиков на официальных сайтах команд. Лучший игрок команды хоккейной школы «Авангард» по каждому возрасту, участвующему в общероссийских соревнованиях, определится тренерским советом школы на основании кандидатур, представленных тренерами команд.

В составе «Авангарда» на Приз претендуют вратарь Доминик Фурх, защитники Эрик Густафссон, Егор Мартынов и Евгений Медведев, а также нападающие Николай Лемтюгов, Илья Михеев, Валентин Пьянов и Владимир Соботка.

Вручение Приза имени Леонида Киселёва состоится в апреле на торжественной церемонии, посвящённой подведению итогов сезона 2016/17.

Обладатели Приза имени Киселёва от «Авангарда» станут известны в апреле

Обладатели Приза имени Киселёва от «Авангарда» станут известны в апреле

Фото: Пресс-служба «Авангарда»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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