Форвард «Питтсбурга» Шири получил травму в матче с «Филадельфией»

Форвард «Питтсбург Пингвинз»получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфия Флайерз» (2:6).Данный инцидент произошёл по ходу первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, и 24-летний американский хоккеист был вынужден уйти с площадки досрочно. Главный тренер действующего обладателя Кубка Стэнли Майк Салливан сообщил, что хоккеисту придётся пропустить как минимум несколько дней.В 55 матчах сезона Шири набрал 50 (21+29) очков.