Победитель МЧМ-2017 Уайт подпишет контракт новичка с «Оттавой»

Генменеджер «Оттавы Сенаторз»сообщил, что форвардв ближайшее время присоединится к фарм-клубу «сенаторов» в АХЛ «Бинхэмтону». Стороны ведут переговоры о подписании контракта новичка, поэтому соглашение 20-летнего американца с клубом АХЛ оформлено как пробное.Уайт был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ-2015 под общим 21-м номером. В текущем сезоне он выступал в NCAA за команду Бостонского колледжа и набрал 33 (16+17) очка в 35 матчах. В составе сборной США выиграл МЧМ-2017 — на его счету 8 (7+1) очков в 7 матчах.