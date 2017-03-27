Доун: не всем суждено стать обладателем кубка Стэнли, ничего не поделаешь

Капитан «Аризоны Койотс»высказался о возможности продолжения карьеры.«Когда уже завершится сезон, тогда и дам ответ на этот вопрос. Но о будущем думаешь всегда. Если не играешь, думаешь, что хочешь играть. Так что травма заставляет задумываться об этом постоянно. Конечно, хочется получить шанс завоевать кубок Стэнли. Хочется играть в плей-офф, и тяжело, когда такого шанса у тебя нет. Но, с другой стороны, это огромная честь – всю карьеру провести в одном клубе. Это очень серьёзно. Это солидная компенсация.Посмотрите на тех, кто выигрывал кубок, на тех, кто не смог его завоевать. Немного утешает то, что есть немало ребят, настоящих бойцов и победителей, кто так и не сумел поднять этот приз над головой. Не всем суждено стать обладателем Кубка Стэнли. Тут ничего не поделаешь», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.