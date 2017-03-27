Салливан: вскоре некоторые травмированные игроки «Питтсбурга» вернутся в строй

Главный тренер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Филадельфии Флайерз» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ и проблемы команды с составом в связи с травматизмом.«Рассчитываем, что вскоре некоторые травмированные игроки вернутся в строй. Это, безусловно, нас усилит. В то же время у нас в команде есть способные ребята, которые могут помогать нам выигрывать, как это было на протяжении последнего месяца. Будем стараться вернуться в эту колею», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.