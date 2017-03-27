Михайлов: у ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал расторжение контракта московских «армейцев» с главным тренером Дмитрием Квартальновым и поделился мнением о кандидатах на пост нового тренера. ЦСКА в этом сезоне во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина уступил «Локомотиву» со счётом 2-4.
«Дмитрий Квартальнов в прошлом сезоне не выполнил задачу и в этом тоже. Хотя проделал огромнейшую работу в ЦСКА. Но за что тренера снимают? За то, что нет результата. Квартальнов это прекрасно понимал, когда после последней игры с «Локомотивом» сказал, что тренер всегда должен ждать отставки. К тем словам я бы дописал только: «За невыполнение поставленных задач».
С таким составом ЦСКА можно и нужно было претендовать на победу в Кубке Гагарина. Комплектованием команды занимались три человека — Фёдоров, Квартальнов и Есмантович. Селекционная работа проходила, но, с моей точки зрения, не так, как нужно. Брали игроков, а потом через два месяца освобождались от них. Это значит, что была ошибка в комплектовании команды. Считаю, что Ничушкин может играть намного сильнее. Но он в ЦСКА и не имел постоянных партнёров для себя, а это немаловажный фактор.
Быков или Николишин кандидаты на пост нового главного тренера ЦСКА? Что толку давать им характеристику, если непонятно, кто из них будут тренером и будет ли вообще. Я обоих знаю с положительных сторон, как хороших игроков и тренеров. Когда руководство определится с тренером, тогда и назову сильные и слабые стороны того и другого.
Расставаясь с Квартальновым, руководство ЦСКА думало, что нужны перемены в команде. Выбирая нового тренера, они рассчитывают, что перемены произойдут. Перемены необходимы, это ясно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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