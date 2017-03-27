Каллен: травмы в «Питтсбурге»? Мы должны быть более требовательны к себе

Форвард «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал поражение от «Филадельфии Флайерз» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ и поделился мнением о травматизме в команде.«В последние два сезона у команды было немало проблем с травмами. Это происходит не впервые. И до текущего момента мы справлялись со всем этим очень хорошо. Но сегодня мы играли очень слабо.И основная вина тут на нас, опытных игроках, лидерах. Мы должны быть более требовательны к себе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.