Гончаров: мы в «Салавате» понимали, что будет другой тренер

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров поделился впечатлениями от поездки по городам Башкортостана и прокомментировал назначение Эркки Вестерлунда главным тренером команды.
«Мы в прошлые выходные съездили в Стерлитамак, нам очень понравилось. Надеюсь, что и болельщикам всё понравилось. Получаем на таких мероприятиях только позитив. Какой настрой на матч? Только побеждать! Я уже говорил об этом.
Назначение нового тренера? Воспринял положительно. Сейчас конец сезона, мы по ходу сезона посмотрим, что будет. Я не могу про стиль. Нужно прожить, почувствовать процесс. Поэтому со стороны мне сложно судить. Мы понимали, что будет другой тренер. Мы просто ждали решения, кто будет", – передаёт слова Гончарова «БИЗНЕС Online».