Эксперт TSN: теперь я считаю Бобровского фаворитом в борьбе за «Везина Трофи»

Эксперт TSNпорассуждал на тему проблем в игре «Миннесоты Уайлд» и шансов вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского на титул лучшего голкипера НХЛ.«У «Миннесоты» проблемы со скоростью. Паризе, Койву, Поминвилль, Стаал, Койл – у всех у них катание на хорошем уровне, но не на элитном. Иногда они не успевают к шайбе вовремя, в итоге их закрывают, не дают бросить. Как следствие – они создают меньше моментов.Дубник играл без провалов, весь сезон его игра неизменно была на высоком уровне. У Бобровского был неудачный период, у Холтби тоже. Ну, теперь очередь Дубника. Теперь я считаю Бобровского фаворитом в борьбе за «Везина Трофи». Три этих вратаря все равно остаются лучшими в НХЛ. Кэм Тальбо тоже может претендовать на попадание в тройку – он очень много играет. Дубник был очень хорош, но сейчас такое ощущение, что ондумает, как отбить бросок, вместо того чтобы положиться на реакцию», – цитирует эксперта TSN.