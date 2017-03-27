Фетисов: если НХЛ не отпустит игроков на ОИ из-за денег — это глупость какая-то

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФсчитает, что хоккеисты НХЛ должны принимать участие в Олимпийских играх.«Это странная ситуация. Приезд знаменитых хоккеистов на Игры – визитная карточка МОК. Да и формат «лучшие против лучших» позволяет увидеть тенденции и направление развития этой замечательной игры. Если дело только в деньгах, то это глупость какая-то.Осталось не так много времени. В прошлые годы переговоры также были затянуты до критической даты. Но лично мне было бы интересно посмотреть на лучших хоккеистов во время самого значимого для спорта соревнования», – цитирует Фетисова «Лента.ру».