Валиев: важно с «Марлис» пробиться в плей-офф, но главная задача – попасть в НХЛ

Защитник команды АХЛ «Торонто Марлис»рассказал о своих задачах.«Важно с «Марлис» пробиться в плей-офф и хорошо там выступить. С этим никто спорить не станет. Но главная задача – попасть в НХЛ. Поскорее бы это случилось! Что говорят из офиса «Мэйпл Лифс»? Тут такого нет. Просто сейчас особо некого спускать сюда из НХЛ. Но если возникнут травмы, то надо быть первым, кого поднимут. А для этого нужно лучше выступать в АХЛ.У меня много друзей-хоккеистов из России. Никита Щербак из системы «Монреаля», оголтелый парень. Ваня Барбашев сюда приезжал, мы на ужин ходили. Я всегда рад видеть кого-то из своих. Даже чувствуешь, что встречаешь родных людей. Много советов мне дают Зайцев, Сошников, а ещё Лео Комаров учит хорошему. Но бывает, что и плохому! Когда поеду в Россию? После того, как с «Торонто» выиграем Кубок Стэнли!» – сказал Валиев.