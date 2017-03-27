Николишин: финал Восточной конференции не закончится в одночасье, команды равные

Известный специалиствысказался о развитии событий в финальной серии Восточной конференции КХЛ. «Магнитка» ведёт в серии с «Ак Барсом» 2-0.«Первая тройка «Магнитки»? Они лидеры и доказывают это в каждой игре. Но лидеры — это верхушка айсберга. За ней кроется работа тренерского штаба, вратарь — посмотрите, как играет Кошечкин! Когда есть моменты, он всегда на месте. Игра третьих-четвёртых звеньев. Посмотрите, как Тимкин играет, как Осала играет! Магнитка» прибавляет от игры к игре. Если первый матч был на равных, то во втором «Магнитка», конечно, переиграла «Ак Барс».«»Надо ли «Ак Барсу» как-то менять игру в домашних играх серии? Менять стиль кардинально никто не будет, да это и не нужно. Казань славится своей фирменной игрой, у которой есть свои минусы и плюсы. Конечно, выводы будут сделаны, Билялетдинов очень умный и опытный тренер. Уверен, что эта серия не закончится в одночасье. Всё-таки играют две абсолютно равные команды, и в первых двух матчах всё решило исполнительское мастерство магнитогорцев в завершении. Забивали те, кто и должен был это делать», – цитирует тренера «Газета.Ру».