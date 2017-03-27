Виньо: все мы в «Рейнджерс» знаем, что Лундквист будет играть лучше

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (3:6) и оценил игру вратаря Хенрика Лундквиста.«В третьем периоде нас застигли врасплох на одном из вбрасываний. Кеслер бросил с него по воротам, и игрок «Анахайма» оказался перед воротами один и добил шайбу. В целом слишком многие у нас сегодня сыграли на тройку – а этого недостаточно, когда сражаешься с командой, которая играет так хорошо сейчас, как «Анахайм».Для Лундквиста это была сложная игра. В первом голе мы упустили игрока, который выкатывался с угла, и он сыграл на добивании. Второй гол «Дакс» – подправление шайбы с дальнего пятака – с этим сложно что-то сделать. Про четвёртый гол я уже говорил. Непростой матч для вратаря, но мы все знаем, что Хенрик будет играть лучше», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.