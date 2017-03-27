Бобровский номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи». Награда ежегодно вручается хоккеистам НХЛ, проявившим высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Обладателя трофея выбирают члены Ассоциации журналистов по итогам регулярного чемпионата.Трофей был учреждён в 1968 году в честь Уильяма Мастертона, игрока «Миннесоты». Россияне ещё ни разу не становились обладателями этой награды.В текущем сезоне 28-летний Бобровский провёл 58 матчей, отразив 93,4 % бросков, коэффициент надёжности составил 1,99. Российский хоккеист является лидером НХЛ по количеству побед (40).