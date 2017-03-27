Черкас: в серии СКА и «Локомотива» абсолютно грамотное и чёткое судейство

Гендиректор питерского «Динамо»оценил судейство в серии полуфинала Кубка Гагарина между СКА и «Локомотивом».«Думаю, в серии с «Локомотивом» судьи справляются на отлично. Точно так же, как и в серии с «Динамо», за исключением матча, в котором Карсумс травмировал Дацюка, а потом Павла ещё и удалили. Я, откровенно говоря, не понимаю, почему в серии с «Динамо» был такой ажиотаж вокруг судейства. На мой взгляд, он начался ещё до игры. Не могу понять, для чего это было нужно. Две команды показывали очень хороший хоккей. И то, что динамовцы играли очень здорово в Москве и могли обыграть СКА, но не смогли, – целиком их вина. Бело-голубых подвела несдержанность, грязная игра. Большое количество удалений не позволили довести игру до победы. Если проанализировать, когда москвичи вели 2:1, у СКА и шансов не было победить. Но эти два удаления, особенно Кашпара, который поступил просто безобразно – толкнул Широкова на угол борта, сделали своё дело. «Армейцы» хорошо играют в большинстве, и они чётко реализовали свои шансы.В серии СКА и «Локомотива», повторюсь, абсолютно грамотное и чёткое судейство. Они дают играть, не реагируют на все падения и в то же время вовремя пресекают грязную игру. Благодаря этому матчи серии смотрятся, они нравятся и болельщиками обеих команд, и нейтральным зрителям. Если сравнивать серию санкт-петербуржцев и ярославцев с восточной, то «Ак Барс» и «Металлург» показывают скучноватый хоккей. На Западе же хоккей веселый, интересный, с обилием силовых единоборств, голевых моментов, великолепной игрой вратарей», — отметил Черкас.